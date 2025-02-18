"Мама плакала от гордости": танкист Константин Молчанов рассказал, как получил звезду Героя России

Ради выполнения боевых задач его экипаж выезжал в открытое поле, привлекая на себя огонь артиллерии. За проявленный героизм гвардии младший сержант Константин Молчанов был удостоен высшей государственной награды.
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