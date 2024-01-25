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Закон и Порядок

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Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

Ил-76 с пленными ВСУ был сбит из натовского ЗРК, — глава комитета Госдумы по обороне Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что военно-транспортный Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит над Белгородской областью из ЗРК натовского производства.

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
Соболезную родным и близким наших летчиков. Царствия небесного им!
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21 час.
сергей богданов
лягушатники, что с них взять...
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21 час.

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