Заседание комиссии Госсовета РФ по молодежной политике под председательством Дмитрия Артюхова состоялось в «Доме молодежи» на выставке «Россия» на ВДНХ

Здесь была представлена презентация Национального проекта «Молодежь и дети». Среди участников были губернатор ЯНАО, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, представители учебных заведений, экспертный совет комиссии, а также члены общественного совета Росмолодежи.
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