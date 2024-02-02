В Турции назвали соглашение по членству Швеции в НАТО угрозой безопасности

Анкара, разрешив вступление Швеции в НАТО, помогла Соединенным Штатам расширить угрозу другим странам, в том числе и Турции, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.
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