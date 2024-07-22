В ЯНАО проще всего найти подработку курьерам, продавцам и сборщикам заказов

Рынок труда в ЯНАО предлагает вакансии для желающих найти работу на неполный день. Проще всего получить дополнительный заработок в сферах продаж, ЖКХ, доставки товаров, сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.
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