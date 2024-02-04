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Хмельницкая и Снаткина породнились

Хмельницкая и Снаткина породнились

«Когда Аня Снаткина утром приезжала на съемки вместе с супругом Виктором Васильевым, она со смехом. Анна Снаткина и Ананке Арейру в сериале «Бедные смеются, богатые плачут» Пресс-служба ТНТ «Когда Аня Снаткина утром приезжала на съемки вместе с супругом Виктором Васильевым, она со смехом мне говорила: «Привет, вот я тебе твоего привезла!» — улыбаясь, рассказывает Алена Хмельницкая о работе в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», который 12 февраля стартует на ТНТ.

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