Хмельницкая и Снаткина породнились

«Когда Аня Снаткина утром приезжала на съемки вместе с супругом Виктором Васильевым, она со смехом. Анна Снаткина и Ананке Арейру в сериале «Бедные смеются, богатые плачут» Пресс-служба ТНТ «Когда Аня Снаткина утром приезжала на съемки вместе с супругом Виктором Васильевым, она со смехом мне говорила: «Привет, вот я тебе твоего привезла!» — улыбаясь, рассказывает Алена Хмельницкая о работе в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», который 12 февраля стартует на ТНТ.