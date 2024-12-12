ООН: в САР с начала эскалации были перемещены свыше миллиона человек

Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирийской Арабской Республике с начала эскалации боевых действий, информирует Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов.
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