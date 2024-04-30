ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    сука, а расстрел таджиками ни в чём не повинных людей из автоматического оружия во время праздника - это как?, так чт..."И не надо нас пу...
  • Evgenija Palette
    И я не уважаю этого ЖИДОВСКОГО ХОРЬКА БАТЬКУ... Просто какое-то НЕПРИЛИЧНОЕ ГОВНО...Белорусский генер...
  • Балу -
    Не хотели жить по-человечески - пускай живут по-кишлачному... От них толка - немногим более, чем ни хрена..."И не надо нас пу...

Казахи выдворяют русских с одним условием. Власти закрывают глаза

Казахи выдворяют русских с одним условием. Власти закрывают глаза

В Казахстане русофобы всерьёз "взялись" за русских, в открытую выгоняя их из страны и призывая даром оставлять всё своё нажитое имущество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=UG0U43XD0t8
В Москве задержали замминистра обороны Иванова, курировавшего стройку Нового Херсонеса
YouTube
Ответить
3 час.
Лидия
Ещё одного нахлебника стряхнём со своего довольствия, пусть китайцы ими занимаются. Тогда уже им придётся выучить китайский язык.
Ответить
2 час.
ЮК
Юрий Кузнецов
Гарант  много  чего  не  видит или  не  хочет  видеть
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх