В Казахстане русофобы всерьёз "взялись" за русских, в открытую выгоняя их из страны и призывая даром оставлять всё своё нажитое имущество.
Казахи выдворяют русских с одним условием. Власти закрывают глаза
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=UG0U43XD0t8
В Москве задержали замминистра обороны Иванова, курировавшего стройку Нового Херсонеса
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3 час.
Лидия
Ещё одного нахлебника стряхнём со своего довольствия, пусть китайцы ими занимаются. Тогда уже им придётся выучить китайский язык.
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2 час.
ЮК
Юрий Кузнецов
Гарант много чего не видит или не хочет видеть
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1 час.
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