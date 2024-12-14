Форвард «Оттавы» Норрис оштрафован на 2 тысячи долларов за 2-й случай симуляции в сезоне

НХЛ начинает штрафовать игроков за симуляцию после второго выявленного случая в сезоне. За третий случай предусмотрен штраф 3 тысячи долларов, за четвертый – 4 тысячи, за пятый и последующий – 5 тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Загитова о мастер-классах: «Классно, что люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, интересуются фигурным катанием. Это всегда очень приятно»
- Юрий Красовский: «Мы являемся не просто генеральным партнером Федерации бокса России, а генеральным другом»
Свежие комментарии