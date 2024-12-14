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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Оттавы» Норрис оштрафован на 2 тысячи долларов за 2-й случай симуляции в сезоне

НХЛ начинает штрафовать игроков за симуляцию после второго выявленного случая в сезоне. За третий случай предусмотрен штраф 3 тысячи долларов, за четвертый – 4 тысячи, за пятый и последующий – 5 тысяч.

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