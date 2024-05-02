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Военные новости ★ спецоперация

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В конгрессе США выразили озабоченность в связи с началом ходовых испытаний нового китайского авианосца «Фуцзянь»

В конгрессе США выразили озабоченность в связи с началом ходовых испытаний нового китайского авианосца «Фуцзянь»

Корабль «Фуцзянь», бортовой номер «18», является третьим авианосцем Китая. «Фуцзянь» является первым авианосцем катапультного типа, спроектированным и построенным полностью самостоятельно Китаем, без, как утверждается, использования зарубежных комплектующих и инженерной поддержки.

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