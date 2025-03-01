Звёздное похудение: как знаменитости теряют 100 кг и сталкиваются с последствиями

Звёзды кино, музыки и телевидения тоже сталкиваются с проблемами лишнего веса. Некоторые из них теряют десятки килограммов за короткий срок, но такие резкие изменения часто оборачиваются серьёзными последствиями для здоровья.
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