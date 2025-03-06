Причиной задержки денег может быть нерадивость чиновников финансового ведомства Сергей Аксёнов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Перед властями стоит задача обеспечить возвращение в приграничье Курской области более 150 тысяч жителей, которые покинули свои дома после вторжения ВСУ.
Хинштейн заговорил о «майдане»: Президентские 65 тысяч курские беженцы получают со скрипом
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России сложилась очень интересная ситуация, когда ордам пришлых за счет своего народа выплачивают социальные и пенсионные средства, выделяют бесплатное жилье и т.д., за счет своего народа. Это называется коррупцией, воровством, использованием своих служебных полномочий и т.д. Проблема в одном, если бы В.В.Путин за выплаты пострадавшим назначил персонально Силуанова, поверьте он лично в портфеле эти средства не только привозил пострадавшим, гл и как кассир всем выдавал по ведомости...
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5 час.
Сергей
Пора указ выпустить за невыполнение распоряжений президента именно по КУРСКОЙ ОБЛАСТИ -чиновников ПУБЛИЧНО ВЕШАТЬ!!!!
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2 час.
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