БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей
    Пора указ выпустить за невыполнение распоряжений президента именно по КУРСКОЙ ОБЛАСТИ -чиновников ПУБЛИЧНО ВЕШАТЬ!!!!Хинштейн заговори...
  • Maxim
    была в 70е идея - трансполярных рейсов, надо только содержать запасные а/п в тундре .. круглый год .. Трамп вполне мо...С каким багажом Р...
  • Валерий Евстафьев
    Пока рано говорить о багаже, только ручная кладь.С каким багажом Р...

Хинштейн заговорил о «майдане»: Президентские 65 тысяч курские беженцы получают со скрипом

Хинштейн заговорил о «майдане»: Президентские 65 тысяч курские беженцы получают со скрипом

Причиной задержки денег может быть нерадивость чиновников финансового ведомства Сергей Аксёнов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Перед властями стоит задача обеспечить возвращение в приграничье Курской области более 150 тысяч жителей, которые покинули свои дома после вторжения ВСУ.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России сложилась очень интересная ситуация, когда ордам пришлых за счет своего народа выплачивают социальные и пенсионные средства, выделяют бесплатное жилье и т.д., за счет своего народа. Это называется коррупцией, воровством, использованием своих служебных полномочий и т.д. Проблема в одном, если бы В.В.Путин за выплаты пострадавшим назначил персонально Силуанова, поверьте он лично в портфеле эти средства не только привозил пострадавшим,  гл и как кассир всем выдавал по ведомости...
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5 час.
Сергей
Пора указ выпустить за невыполнение распоряжений президента именно по КУРСКОЙ ОБЛАСТИ -чиновников ПУБЛИЧНО ВЕШАТЬ!!!!
Ответить
2 час.
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