Хинштейн заговорил о «майдане»: Президентские 65 тысяч курские беженцы получают со скрипом

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России сложилась очень интересная ситуация, когда ордам пришлых за счет своего народа выплачивают социальные и пенсионные средства, выделяют бесплатное жилье и т.д., за счет своего народа. Это называется коррупцией, воровством, использованием своих служебных полномочий и т.д. Проблема в одном, если бы В.В.Путин за выплаты пострадавшим назначил персонально Силуанова, поверьте он лично в портфеле эти средства не только привозил пострадавшим, гл и как кассир всем выдавал по ведомости...