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Атопический дерматит может негативно влиять на сексуальную функцию женщин

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Acta Dermato-Venereologica, у большинства женщин с атопическим дерматитом наблюдаются нарушения сексуальной функции, и около половины считают, что атопический дерматит может влиять на их репродуктивное желание.

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