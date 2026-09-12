Муж уехал в командировку, а я нашла в его машине чужие духи

Машину Серёжину я взяла в понедельник — моя стояла в сервисе после мелкой аварии на парковке торгового центра, а мне позарез нужно было съездить за продуктами и забрать сына из секции.
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