Ученые определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году

Работа опубликована в журнале IEEE Access. Методология исследования включала в себя три этапа: сбор и предварительная обработка данных, обучение моделей машинного обучения и оценка результатов посредством прогнозирования распределения пахотных земель на основе различных климатических моделей и сценариев изменения климата.