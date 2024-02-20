Ученые определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году

Работа опубликована в журнале IEEE Access. Методология исследования включала в себя три этапа: сбор и предварительная обработка данных, обучение моделей машинного обучения и оценка результатов посредством прогнозирования распределения пахотных земель на основе различных климатических моделей и сценариев изменения климата.
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