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Царьград

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«Зенит» и «Аль-Наср» подписали соглашение о партнерстве на год

«Зенит» и «Аль-Наср» подписали соглашение о партнерстве на год

Петербургский «Зенит» и «Аль-Наср» из ОАЭ подписали соглашение о партнерстве сроком на один год. Документ закрепляет намерение сторон вместе работать над развитием футбола и молодежного спорта, а также делиться наработками в области тренерской подготовки.

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