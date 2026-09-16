«Зенит» и «Аль-Наср» подписали соглашение о партнерстве на год

Петербургский «Зенит» и «Аль-Наср» из ОАЭ подписали соглашение о партнерстве сроком на один год. Документ закрепляет намерение сторон вместе работать над развитием футбола и молодежного спорта, а также делиться наработками в области тренерской подготовки.
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