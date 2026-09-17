Нижегородская книжная ярмарка представит гостям издательские новинки в октябре

Нижегородская книжная ярмарка пройдет со 2 по 4 октября в пассаже Главного ярмарочного дома. На три дня историческое пространство Нижегородской ярмарки превратится в большой книжный город, где встретятся писатели, издатели, критики, ученые, артисты, педагоги, библиотекари и читатели разных поколений.