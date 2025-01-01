Банты, жемчуг и живые цветы: как украшают елки во Владивостоке

Легко ли украсить одну елку на Новый год, с учетом последних модных тенденций в оформлении лесной красавицы? А если нужно украсить 5, 10, 100 елок? И к тому же по-новогоднему оформить не только ель, но и окружающее пространство? Один из самых популярных декораторов Владивостока – Александра Шеманская – рассказала PRIMPRESS о трендах в новогодних украшениях.