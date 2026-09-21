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Царьград

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ФСБ уничтожило 41 украинский дрон над Донецком во время выборов

ФСБ уничтожило 41 украинский дрон над Донецком во время выборов

ФСБ в Донецке, подразделение "Горыныч", уничтожило 41 украинский беспилотник над Донецко-Макеевской агломерацией во время выборов в Государственную Думу с 18 по 20 сентября.

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