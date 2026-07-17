Новым премьер-министром Великобритании станет Энди Бёрнэм

Британский политик Энди Бёрнэм стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании. Об этом объявила на специальной конференции правящей в Соединенном Королевстве партии глава её Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд.
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