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В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

В Брянской области произошло новое ЧП с поездом. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По данным издания, неизвестные диверсанты подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча в момент прохождения путеизмерительного поезда.

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