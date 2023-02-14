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Выше на голову и в платье-мини: Игорь Саруханов вышел в свет с седьмой женой, которая на 30 лет младше

Выше на голову и в платье-мини: Игорь Саруханов вышел в свет с седьмой женой, которая на 30 лет младше

Седьмая свадьба 66-летнего Игоря Саруханова стала большой неожиданностью и для него самого. Избранницей музыканта стала эффектная брюнетка Леся Садовская, которая на 30 лет его моложе.

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