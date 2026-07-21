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Украинская поэтесса среди жертв Бабьего Яра. 120 лет Елене Телиге

Украинская поэтесса среди жертв Бабьего Яра. 120 лет Елене Телиге

В киевском урочище Бабий Яр мирно уживается много памятников: советским гражданам и военнопленным (1976 год), и менора (1991 год), и памятник расстрелянным детям (2001) и памятный крест активистам ОУН* (1992 год) и отдельно – памятник поэтессе-колаборационистке Елене Телиге (2017 год).

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