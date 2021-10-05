ДрузьяПрогрессТуринская плащаница всего лишь рисунок? Расследование астронома. Ошибка криминалистов...Смотри и думай. Туринская плащаница всего лишь рисунок? Расследование астронома. Ошибка криминалистов.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКто Господу ближе, раб или внук? "..И КОМУ БОЛЬШЕ ПРОЩАЕТСЯ?.." - ИЗ ТЕРРИТОРИИ Здравого Смысла (Из книги С.Алексеева «Сокровища Валькирии»): «-Если ты знаешь, что русские затачивают лопаты, то должен знать, что они гнусные безбожники. Потому что ругаются в Бога и в Христа. - Должно быть, сэр, это им позволено. - Кем позволено?! - Господом, сэр. Кто еще может позволить ругаться таким именем и никак не наказывать за кощунство? Только Господь. Ведь не наказал же он русских? - Потому что тупых грязных свиней бессмысленно наказывать! - Вы не правы, сэр. Бог наказывает их все время, но совсем иначе. А ругательство это, сэр, вовсе и не ругательство. - Что же еще, если они позорят даже Богоматерь? - Молитва, сэр,- невозмутимо проговорил Густав. - Это трудно себе представить, но - молитва. Только произносят ее не в храме, и не перед сном, а в бою. Это боевая молитва русских. Она имеет очень древние корни. Славяне таким образом призывали богов на помощь в битве. А когда к ним пришло христианство, традиция сохранилась. И новый Господь позволил варварам молиться по-прежнему. И сегодня русские парни весьма искренне молились, потому к ним пришла удача. Господь питает любовь к русским. - Хочешь сказать, они тоже богоизбранный народ, как иудеи? - Нет, сэр, богоизбранный народ на земле - иудеи. Потому они и называются - рабы Божьи. А варвары - внуки Божьи. У них родственные отношения и родственная любовь. Это совсем другое, сэр, как вы понимаете. Кто Господу ближе, раб или внук? И кому больше прощается?.. Извините, сэр, это трудно сразу осмыслить и принять, но если хотите разобраться в сути вещей, вам следует заняться русской историей. Варвары довольно подробно изложили свое древнее мироощущение и абсолютно точно знают свое место в мироздании. Они всегда мыслили себя внуками Божьими и потому до сих пор говорят Господу «ты», как принято среди родственников. - Послушай, а ты знаешь, почему русские вышли драться в полосатых рубашках? Это тоже имеет какой-то символический смысл? - Эти рубашки, сэр, называются тельняшками. - Да, я слышал, знаю... Но почему они не надели вниз бронежилеты? И сняли каски? Они считают, что полосатые тельняшки защищают? - Я так не думаю, сэр,- проговорил Кальт. - В этих тельняшках, вероятно, хорошо драться в темноте, видно, где свои, а где чужие. - Но и противнику это отлично видно! - Они были уверены в своих силах. Русские вышли драться насмерть, сэр. Поэтому сняли всякую защиту. А наши разведчики рассчитывали просто помахаться кулаками и дубинками. Улавливаете разницу, сэр? - Насмерть? Почему сразу насмерть? Если они были предупреждены кем то, то вероятно знали, что мои парни идут на обыкновенную потасовку и не хотят убивать. - Мы имеем дело с варварами, сэр,- вздохнул доктор. - Русским ничего не оставалось, как идти насмерть. В другом случае они бы никогда не победили. Эти парни из России и в самом деле плохо питались и не имеют достаточной мышечной массы. У варваров же есть древний магический обряд: когда не хватает физической силы, они снимают всякую защиту, одежду и идут в бой полуголыми, обнаженными, при этом призывая на помощь богов. И когда боги видят, что внуки их идут на смерть - срабатывает родственная поддержка. - Допустим, ты прочитал, что написано, а я не уверен, что об этом читали сами русские. - Вы правы, сэр, вряд ли,- согласился врач. - Должно быть, им и не нужно читать. Варвары знают свои магические обряды из других источников. У них наблюдается странное явление - коллективное мышление в критической ситуации. И просыпается генетическая память. Они начинают совершать непредсказуемые, алогичные поступки. Человеку с нормальным сознанием и психикой хочется защищаться панцирем или бронежилетом, подобрать более совершенное оружие; варвары же поступают от обратного. - Если вы хотите отправить парней на драку с русскими в полуобнаженном виде, сэр, то оставьте эту затею сейчас же,- посоветовал он. - Ровным счетом из нее ничего не получится. - Ты уверен? - Да, сэр. Что позволено внукам, не позволено рабам»...Юрий ИльиновЗАКОПАТЬ ГЕНЕРАТОР НА 30 ЛЕТ_ Ядерная батарейка и другие закрытые проекты СССР. Не так давно морозная зима удивила многих, в том числе платёжками на отопление. Может кто-то даже подумал, из тех, кто живёт в частном доме - вот бы иметь какой-нибудь самый простенький бестопливный генератор, закопанный у себя на заднем дворе. Но что, если этот девайс не из далёкого будущего, а из совсем недавнего советского прошлого? Давайте посмотрим, какие проекты по разработке дешевых источников тепла велись в СССР и почему им не нашлось применения в наши дни. https://www.facebook.com/bitbon.investor/videos/175511057789426Комментировать
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