РНКБ реализовал прием электронных сертификатов для социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации.
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации.
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