Лже-сотрудники Центробанка кинули тренера баскетбольного "Локомотив-Кубань" на 1,7 млн рублей

Владимир Анциферов повёлся на удочку телефонных мошенников и вывел деньги на "безопасный счёт".Ассистент главного тренера ПБК "Локомотив-Кубань" Владимир Анциферов потерял почти 2 млн рублей накануне матча с ЦСКА, клюнув на уловку аферистов.