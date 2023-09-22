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Лже-сотрудники Центробанка кинули тренера баскетбольного "Локомотив-Кубань" на 1,7 млн рублей

Лже-сотрудники Центробанка кинули тренера баскетбольного "Локомотив-Кубань" на 1,7 млн рублей

Владимир Анциферов повёлся на удочку телефонных мошенников и вывел деньги на "безопасный счёт".Ассистент главного тренера ПБК "Локомотив-Кубань" Владимир Анциферов потерял почти 2 млн рублей накануне матча с ЦСКА, клюнув на уловку аферистов.

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