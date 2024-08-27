Эротическая модель Диана Бако утверждает, что блондинка Юлия Вавилова увела у нее Павла Дурова

Продолжение цикла «Павел Дуров и его женщины». фото: Соцсети Дианы Бако Венгерская модель 18+ Диана Бако рассказала «Shot», что 24-летняя блондинка Юлия Вавилова, сопровождавшая Павла Дурова в злополучной поездке в Париж, увела у нее разработчика этой весной.