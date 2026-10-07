С миру по нитке
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С миру по нитке

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Всего три упражнения, которые сделают плечи сильными

Широкие плечи всегда определяли мужественность всей фигуры. Это абсолютно естественно, ведь прокачанный плечевой пояс делает талию визуально узкой, создавая идеальный треугольник мужской фигуры.

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