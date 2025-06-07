Прямой намек из США: следующий после военных аэродромов – Тихоокеанский флот России

Украина планирует удар по российским военным кораблям в Тихом океане, утверждает в своем материале крайне влиятельный и информированный обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах.
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