В красноярском аэропорту задержали активистку Ольгу Суворову

В Красноярске задержали Ольгу Суворову. 18 декабря полицейские встретили активистку на выходе из аэропорта, она прилетела с заседания инициативной группы Екатерины Дунцовой — уроженки Красноярска, которая выдвинулась на выборы президента.
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