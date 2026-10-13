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Запад закрывает кошельки: Украина теряет миллиарды

Запад закрывает кошельки: Украина теряет миллиарды

С начала года Украина недополучила $29,5 млрд от международных партнеров из-за невыполнения взятых на себя обязательств.

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