Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными

Венгрия и Турция признали возмутительным нападение Украины на трубопровод «Турецкий поток», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
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