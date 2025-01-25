Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными

Венгрия и Турция признали возмутительным нападение Украины на трубопровод «Турецкий поток», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.