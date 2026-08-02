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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айо Досунму: «Всегда знал, что «Миннесота» – это то место, где я хочу быть»

Защитник «Миннесоты» Айо Досунму объяснил, почему он продлил сотрудничество с клубом. «Я всегда хотел быть здесь.

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