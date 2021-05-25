НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика«А вам слабо?..», - Лукашенко один - «Смута» ноль Признаюсь вам, мои уважаемые читатели, не без интереса наблюдал за вчерашней спецоперацией белорусских специальных сил.Вернуться к статье12125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЗа содеянное надо отвечать , а то натворят дел эти люди как убивали детей на Донбассе и сбегают за бугор Я прямо рада он взрослый парень надо думать было когда убивал мирное население и смуту организовывал мне нисколько не жаль этого подонка.НПниколай ПопковичВы были свидетелем?Мухтар МуслиховЯ смотрел его интервью какому то гейроканалу, где он сам хвалился своими подвигами на майдане, ранениями и наградами за участие в АТО в составе добробатов...Зайцев Виктор Зайцев ВикторОткрой сайт "МИротворец" и посмотри сам. Этот придурок, которого СДАЛИ СВОИ ЖЕ, так ни хрена и не понял! И вряд ли поймёт. А тебе могу дать совет...УЧИСЬ АНАЛИТИКЕ и ЛОГИКЕ на принципе cui prodest (куи продэст) кому выгодно! А что до этой акции, за которой лично я вижу рыло английской Intelligence Service...Это начала новой "игры", в которой даже США в некоторой роли "пострадавшая сторона" (валят предствоящую встречу Путин-Байден, если не понятно)...А уж Гейжопа напрямую, если вспомнить о "новой позиции Великобритании" по строительству "СП-2". Так что данный молодой наивный и НАГЛЫЙ апездол всего лишь жалкая тень "Навальный 2.0". Его просто СДАЛИ СВОИ ЖЕ! Так что всем идиотам, которые в первую очередь по национальности "русичи" (а русские, белоруссы, украинцы(за исключением галичан, кровь которых попортили:пшеки, евреи, австрийцы) все ВЫ "РУССКИЕ". И я, как баварский алеман(немец), знаю о чём говорю...Так вот. ВСЕМ им пора задуматься на своим будущем. ОНИ БЫЛИ, ЕСТЬ и ОСТАНУТСЯ для англосаксов и прочих гейжопейцев ЧУЖИМИ...Расходный материал, всего лишь. Просто пришла очередь для этого придурка вслед за маркизом Навально-Обосральным. Что будет в итоге? Да ничего конкретного или нового. Во всяком случае войну начинать из за этого придурка Запад НЕ БУДЕТ! Из всего этого у меня удивление вызывает только одно...Почему до сих пор молчат про Бошарова и Петрова? Ведь явно ИХ профиль. Только вместо "Мудачка" применили СМС из Швейцарии!Валерий ЕвстафьевОтличная работа! Государство должно уметь себя защищать и по закону и по справедливости, не нарушая ничью безопасность. Безопасность пассажиров была обеспечена экипажем в штатном режиме. Паренёк, вроде бы, оказался вменяемым и всё расскажет как на духу, своё получит, выйдет по УДО и будет примерным гражданином Республики Беларусь. Подробности, выявленные в ходе следствия, подтвердят внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси, авиасообщение будет со временем восстановлено.СЦСергей ЦыбинВполне логично было бы, учитывая, что Россия и Белорусь единое государство, запретить самолетам ЕС пролет над территорией России и посмотреть, что они будут делать...Валентина ДубоваБатьке можно. Он знает, что у него за спиной Россия. И только Россия не знает, есть ли за спиной Батька.НПниколай ПопковичИ это правда. Но первый кто воткнёт нож в спину России это будет лукашенко.Людмила АнисинаВот поэтому,когда свора либералов истерит.что ПУтин на вооружение много тратит,смешно становиться,хотя понятно.что они бы с удовольствием кормили бА например польскую или американскую армию)))Знать бы им надо высказывание Наполеона - "народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую", ) Но им приятнее быть порабощёнными,хоть и надеются на кусочек сыра для себя ,предавшего))) Но на это тоже есть поговорка)))кормчий« Иные прочие деятели того же пошиба считают, что достаточно пересечь границу в западном направлении – и можно не бояться ответственности за все собственные выходки. » Оборзели некоторые борцуны !mark kapustinОни забыли об этом.....Сергей ЕлсаковМолодец Лукашенко!!! 15 лет тюрьмы, этому террористу-блогеру, чтобы другим не повадно было.Mike MikeИ чему радуется автор? Лука подставил нас, прежде всего. И подставил конкретно.АСАнатолий СемченкоА Вы знаете, что даже , если мы будем белыми и пушистыми Запад будет нас гнобить по-черному? Мы для них быдло, с которым не принято считаться. И, чем жестче будем реагировать, тем больше будем себя уважать.Mike MikeСтроить предположение исходя из другого предположения - это конечно сильно. Но, даже если это и так - на фига подставляться самим???? О каком уважении речь в данном случае? Что такого героического сделал этот старый маразматик, который полвека держится за свое кресло?mark kapustinСтарый маразматик , как вы выразились является ЗАКОННО избранным президентом Республики Беларусь!!!СКСергей КДа ну! Прямо нагул и развернул?СКСергей КНе, ну тут он наконец полезное сделал. Отловил этого парня. И оно того стоит. Паренек то - давно отсидку заслужил. Ну и другим для примера. Что могут и схлопотать.Mike MikeНе такой ценой. Хочешь ловить-лови у себя, а не в ирландском самолёте. А не можешь -не хера и браться.Анатолий ЛановойНо ведь, копируя действия американцев и некоторых других, смог поймать. Только американцы в Венесуэльском не смогли, а Лукашенко в ирландском смог.Mike MikeЧто дозволено Юпитеру, не дозволено быку.Вадим ФилинПосему перестань мычать, пожевал и в хохлостоило.Mike MikeЗавали едало, дефективный. И, бегом к собесу - там тебя поймут и примут.Вадим ФилинТы такой смелый потому, что на хохломырдии сидишь, был бы ты в России или в Белоруссии- ты свой свой хвостик по прижал бы. Так что в стоило, в стоило и никуда более!Mike MikeЯ родился и живу в Москве - на ЧП. Как и шесть поколений моих предков. Так что - иди туда чем ты думаешь, пиздобол болгарский.Вадим ФилинВот в этих чп, если будешь много звездеть, тебя и утопят.Mike MikeКак меня забавляют престарелые совковые пердуны, типа тебя, которые переходят на тупые угрозы.)))) Ты сделал мой день, уебок.)) Ты что-ль топить будешь, воин диванный? И з тебя песок сыплется, а все туда-же, топитель болгарский.Вадим ФилинЗачем я, есть молодые, есть! А ты запомни. Пройдет она, та что сейчас зовется гласность и вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена.Mike MikeМолодые?))) Тупорылый, молодежи ваши убогие совковые мантры на хер не сдались. Разумеется, есть маргиналы ебанутые, которые очень хотят ничего не делая получать совковую пайку, желательно одинаковую для всех, но их - единицы, в масштабах страны. Основная масса хотчет жить в свободной стране, а не в зоне под надзором вертухаев из кпСС. Работать на себя, зарабатывать столько, сколько нужно, а не сколько решил платить рабовладелец. Путешествовать по миру, а не ездить в сраные санатории с котлетами из хлеба. Твоя никчемная жизнь закончена, ты ее уже просрал. Так что доживай уже за наш счет и, скажи спасибо, что мы не большевики - иначе валил бы уже лес на благо нашей капиталистической Родины, тварь кранопузая.)))Mike MikeПолезное для кого? Для Белавиа? Для Северного потока-2? Для белорусской недопромышленности? Или для себя-любимого?Вадим ФилинОй давай без пустого политпросвета, какой тебе свободы не хватает? Вот ответь на этот вопрос и быстро, у меня времени нет с тобой долго дискутировать.Mike MikeСегодня - абсолютно хватает. Совок сдох и валяется на свалке истории, в мире не существует ни одной успешной соцстраны, эксперимент закрыт. Я - доволен.)))Вадим ФилинА чем ты тогда не доволен?Mike MikeРечь шла о цене выкобениваний луки. И я считаю, что она чрезмерна, за его тупорылое эго.Вадим ФилинИзучи вопрос, а после суди. Было принято единственно возможное решение.Mike MikeИзучил. Этот протасевчи - на хер никому не уперся. И ни на что не влиял и не влияет. А теперь из него сделали очередное знамя борьбы против России.Вадим ФилинНу не против России, а против Белоруссии, это первое. И если бы не было этого проси - появился бы другой, это второе. В любом противостоянии необходимо любую ситуацию разворачивать в свою пользу, а не ныть!Mike MikeИменно против России. Уже Германия начала кричать, что надо отказываться от Северного потока-2, из-за терроризма Беларуси.Вадим ФилинНе паникёрствуй, покричат и перестанут, бери пример с Путина, сохраняй хладнокровие.Mike MikeСначала кричат, потом вводят очередные санкции. А потом - Путин начинает доить нас, всякими "Честными знаками" и прочили "меркуриями".Mike MikeТо-есть, по сути - мы оплачиваем из своего кармана выходки и луки, в том числе.Вадим ФилинОпять нытьё, ну сколько лично ты оплатил?Mike MikeТы знаешь, что такое "Честный знак"? Я расскажу вкратце - это получастная программа, которая якобы призвана защитить потребителя от контрафакта. А на деле - тупой сбор бабок с производителя. Никто отслеживать контрафакт не собирается, а вот каждый производитель обязан поставить себе дополнительное оборудование для нанесения qr-кода на продукцию. Я подсчитал - на каждую линию мне это обойдется в 150 000 долларов, примерно. 5 линий = 750 тысяч долларов. Дальше - прикольнее, каждый такой знак стоит 50 копеек. Я обязан нанести его на каждую единицу продукта, на каждую групповую упаковку, на каждый паллет. Потом - отследить - куда и что именно я продал, следовательно - полностью переоборудовать склад, а это еще не один миллион рублей! Но и это еще не все - если по дороге знак стерся, мой покупатель обязан вернуть мне всю партию или он заплатит штраф до 300 000 рублей. Теперь считай - я произвожу ежегодно около 40 миллионов единиц продукции, следовательно - еще перед началом продаж, заранее, я обязан заплатить в "честный знак" - около 20 миллионов рублей! Сразу! Еще ничего не продав!!! И , самое интересное, что цена этого кода не привязана НИ К ЧЕМУ! И не регламентируется вообще НИЧЕМ. На следующий год никто не мешает объявить ее в 1 рублю, к примеру. И все это принадлежит ... Алишеру Усманову! Круто?)) То-есть, чувак, по сути - выпускает собственные деньги, на которые устанавливает собственный курс. По своему усмотрению. И нигде в мире больше до такого не додумались.Вадим ФилинНе уводи разговор в сторону.Mike MikeЭто разговор совершенно по теме. В стране денег нет. Денег нет, в том числе и из-за санкций. Брать их откуда-то надо. Ради этого поставили нового премьера-налоговика, который умеет только отнимать и делить. Вот и вся логика. Как итог - за все понты и ошибки платим мы.Вадим ФилинЯ задал вопрос , отвечай. Опять нытьё, ну сколько лично ты оплатил?Natalija OsmininaПошел искать налоговую декларацию))). Шерстить Википедию, чтобы узнать, сколько при его заявленных нам на МТ богатствах, платят налогов россияне)))Mike MikeВася, ты ТУПОЙ?))) Я более чем подробно всё расписал! И всё это помимо налогов и сборов, на которые ты живешь.Вадим ФилинХам ты тупой и все.Mike MikeДа уж конечно.))) Учись понимать прочитанное. А то так и подохнешь тупым совковым дебилоидом.Вадим ФилинНу я сказал, тупой хам и более ни чего.Mike MikeТы даже не представляешь -как для всех важно авторитетное мнение совкового нищеброда. ))АСАнатолий СемченкоВы, скорее всего, сами не поняли то, чего написали. Попробуйте доказать, что некое предположение неверно. Вся логика построена именно на этом.Mike MikeА ты о чем конкретно?))АСАнатолий СемченкоЯ о том же. О той хрени, что ВЫ здесь пишете всем подряд, совершенно не задумываясь о смысле, и не вчитываясь в чужие коменты.Mike MikeВася, я задал простой вопрос -ты о чём конкретно?)))АСАнатолий СемченкоЯ ответил. А ВЫ не можете вспомнить свой комент. А найти его под статьей для ВАС непосильная задача. Это только подтверждает, что кроме хрени писать, ВЫ ничего не умеете.Mike MikeДебилушка, у меня здесь комментов под сотню! Ты о каком именно?)))АСАнатолий СемченкоЯ о том, в котором Вы подтверждаете мне, что ничего ни в чем не смыслите. Сотня коментариев говорит только об отсутствии ясного понимания по любому вопросу, поэтому Вы и страдаете словарным поносом.Mike MikeСсылочку приведешь - где я тебе такое писал, пиздобол?)))АСАнатолий СемченкоВнучек, не лез бы ты с детскими мыслями в разговор взрослых. Вот тебе и ссылочка:"Дебилушка, у меня здесь комментов под сотню! Ты о каком именно?)))"Mike MikeТупорылый, это был вопрос к тебе - уебку в климаксе. На который ты так и не смог ответить, клоун!)))))АСАнатолий СемченкоМальчик я тебе отвечаю с 25 мая. А ты, недоношенный, все вопросы задаешь. Прекращай дурить.Mike MikeТы приведешь ссылку на мой ответ тебе, пиздобол престарелый, или нет? Или тебе привычно оставаться пиздоболом?)))АСАнатолий СемченкоМальчик, ты совсем оборзел. Я тебе даже дату написал. Ты не научился пользоваться клавишами, посмотри 25 мая, 14-51 прочти свои сопли, наконец. Я, вообще, поражаюсь, дитя ЕГЭ. О чем умном ты можешь пытаться писать? На просторах интернета попадаются всякие упоротые, но все-таки у них просыпается рассудок. Такой идиот мне встретился впервые. Почти месяц не можешь найти свои же собственный коммент. Все закончили препираться. Ты мне больше не интересен.АСАнатолий Семченко14-21Mike MikeУебище престарелое, совсем мозги закисли? Или климакс накрыл окончательно? У меня НЕТ НИ ОДНОГО СООБЩЕНИЯ 25 мая В 14-51.))) Последнее мое сообщение в ветке - 14-21. И там я говорил о Лукашенко.)))Mike MikeА в 14-21 я тебе указал на твою тупорылость, когда ты попытался на одном своем убогом предположении построить другое убогое предположение. Ты в каком спту логику изучал, неуч болгарский?))))АСАнатолий СемченкоНе скули. Мы ВСЕ обсудили.Mike MikeДа мне-то чего переживать - это ты себя полным мудаком выставил.)))АСАнатолий СемченкоВот целый месяц ты истеришь. И повторяешь одно и то же. Ты, малец, на большее не способен. Успокойся. Я тебя всерьез не воспринимаю.Mike MikeДа мне насрать, болезный, воспринимаешь ты меня или нет. Суть от этого не меняется.))АСАнатолий СемченкоА ты перечитай все свои высеры. И поймешь, что тебя очень достает, что кто-то тебя правильно понял. Ты НИКТО, и звать тебя НИКАК.Mike Mikeда что ты вообще можешь понять, шавка подзаборная?))) Твоя участь - гавкнуть и свалить, сделав вид, что ты ни хуя не понимаешь.))) Тупорылый никчемный выродок в климаксе.)))Виктория ПутковаНикого он не подставил. Если бы Россия адекватно реагировала на своих либершизоидов, было бы почище в Матушке-России, да и в мире бы поопасались сыпать санкциями и гадить.АСАнатолий СемченкоБлогер ОЧЕНЬ радовался, когда РБ отправила запрос на его экстрадицию в Польшу. А он успел переехать в Литву. Какими эпитетами наделял спецслужбы Белоруссии!Лариса АбросимоваОдин гаденыш дочирикался. Посидит - подумает может придумает, что гадить на собственное государство далеко не комильфо. Может и другим станет неповадно.Евгений РукосуевОткуда эта плесень берется?СФСтанислав Фатеевтакого и казнить не жалкоЛКЛюбовь КузьминаВ этом случае можно сказать только одно:"Слава товарищу Лукашенко, слава белоруским спецам"!Владимир ТихомировЕго свои слили..,чтобы раздуть скандал. А то что то тихо больно,оппозиционной движухи не наблюдается! С Начальным также поступили.Natalija OsmininaЕсли это западные спецслужбы замутили, то в чем был смысл? В том, чтобы Лукашенко забыл о многовекторности и прижался к России? Чтобы самолеты не летали через Беларусь и западные авиакомпании, и так пострадавшие в ковид больше всех, совсем обанкротились?СКСергей Кну да. Скандал всегда полезен. Это же немалый экономический и имиджевый ужерб для Белруси. А как еще использовать с толком Протасевича? Переворот и смута затихли. Ну нет от него движухи. А так - очень большая движуха. По порядку величины равная массовым беспорядкам и перевороту.Natalija OsmininaДумают поймать рыбку в мутной воде кризисов, ковидов и пр. Но концовка на мой взгляд будет такой: "Но что-то пошло не так")))Самков ВалерийПричины, как минимум, три. Один. Союзники в Европе шагают не в ногу. Что бы их выстроить, нужна провокация. Именно, перед саммитом. Два. Нужны санкции против СП2. Сил США и младоевропейцев явно не достаточно. Три. Ну и шавкам своим надо дать понять, плохо отрабатываете гонорары, сдадим с потрохами. А далее, всё предсказуемо. ЦРУшники посадили на самолёт, летящий над РБ, человека, объявленном в ней террористом. Сообщили о бомбе. И наблюдали, как службы Беларуси чётко отрабатывают процедуры. Даже фото выложили, что разыскиваемый террорист находится в аэропорту Минска.Natalija Osminina"Один. Союзники в Европе шагают не в ногу. Что бы их выстроить, нужна провокация. Именно, перед саммитом". - Как стая испуганных шавок, жмутся друг к другу, а на самом деле каждый в это время думает, как бы слинять втихаря, спасая шкуру. "Два. Нужны санкции против СП2. Сил США и младоевропейцев явно не достаточно". - Санкций на этапе строительства уже не будет. Сейчас стратегуют, как им действовать при его пуске через 3 месяца. В общем, Шер Хану с его стаей шакалов приходит конец.Самков ВалерийС саммита ни кто не слинял, все поддержали единую позицию. США пообещали санкции против СП2 не вводить, и тут же ввели. А сейчас и ЕС это обсуждают. Ну а про "конец" - феерично. Вспоминаю детство: "Крах империализма - неизбежен!"Natalija Osminina"С саммита ни кто не слинял" - - С саммитов не линяют))) Расходятся ПОСЛЕ них. Насчет новых санкций не слышала. Но в любом случае Россия его достроит. А уж дальше, включать или не включать - решит следующая осень и зима. Если к власти в Германии придут "зеленые", то флаг им в руки замерзать, как китайцы на своем горном ультрамарафоне из-за неожиданного резкого похолодания. Прежде чем поумнеть, надо поплатиться жизнями. Поигрались с глобальным потеплением, теперь будут пожинать его последствия в эпоху начала глобального похолодания))) России надо просто сказать западным "партнерам", что с уродами ей не по пути. Пусть самоубиваются, как лемминги, но только без нее.Самков ВалерийВсе УЖЕ поумнели. В 2013 году Европа покупала у РФ газ по $500 за 1000 кубов. В прошлом году по $200. Разовые продажи доходили до $70!!! В этом году ГАЗПРОМ запланировал цену $170. За первый квартал получил $246. А разовые цены доходили до $380!!! НО, пост не об этом. СП2, это одна из нескольких целей провокации. У России другие задачи. Сейчас, главное, использовать эту провокацию в собственных интересах. Террорист уже сотрудничает со следствием. "Слабовики" оказались не такими уж слабыми. Сообщение о бомбе отправила МИ-6. Подруга террориста - гражданка РФ. Сейчас начнётся отработка её контактов. И это только начало!Natalija OsmininaБудем посмотреть, как развернутся события. Запасаемся попкорном. А победа в любом случае будет за Россией!ЛСЛюдмила СтарковаЛУКАШЕНКО ПОТЕШИЛ СВОИ ОЧЕРЕДНЫЕ АМБИЦИИ. ЭТУ ВШИВУЮ ТВАРЬ-ПРОСТАСЕИЧА- МОЖНО БЫЛО ВЫЛОВИТЬ ДРУГИМ ПУТЁМ,НЕ НАПРЯГАЯ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОБСТАНОВКУ,КОТОРАЯ И ТАК УЖЕ НАКАЛЕНА ДО ПРЕДЕЛА. ЧТО ЛУКАШЕНКО ХОТЕЛ ЭТИМ СЦЕНАРИЕМ ПОКАЗАТЬ? ЧТО ОН ГЕРОЙ? ДА ХРЕН! ПОДСТАВИЛ РОССИЮ ПО САМОЕ НЕГОРЮЙ. ЕСЛИ С РОССИЕЙ ЕЩЁ В МИРЕ СЧИТАЮТСЯ,ТО С БЕЛОРУСИЕЙ ВРЯД ЛИ,А ВОТ ЛУКА И НАДЕЕТСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ПУТИНА.ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ ХРЕНУШКИ,А ВОТ ЗАЩИТИТЬ РОССИЯ БУДЕТ ОПЯТЬ ЖЕ ОБЯЗАНА. СЕЙЧАС НАЧНУТ ВИЗЖАТЬ КАК И С ДОНБАССОМ-РОССИЯ НИКОГО НЕ ДОЛЖНА БРОСАТЬ.ХОТЬ ПУСТЬ САМА ,КАК АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ,НА ДЗОТ ГРУДЬЮ-БРАТЬЯ- СЛАВЯНЕ ВСЁ ЖЕ. А ТО ,ЧТО БАТЬКА СНАБЖАЛ ХОХЛОФАШИСТОВ И ДИЗТОПЛИВОМ,И НЕФТЬЮ,И ПШЕКОВСКИЕ ФРУКТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ЗАПАДНЫЕ ТЕКЛИ РЕКОЙ ЧЕРЕЗ БУЛЬБАШСКИЕ ТАМОЖНИ,И ПРИЕБАЛТОВ ЛЕЛЕЯЛ БАТЬКА -ДРУЖОК. ПОТЕШИЛСЯ ТАК УЖ ПОТЕШИЛСЯ !ЛСЛюдмила СтарковаФАНТАЗИИ ДРУЖКА-ЛУКАША ТЕПЕРЬ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ РОССИИ.СКСергей КВообще-то, если Россия чувствует в себе силы, то и надо-как-то себя проявлять. Типа мы вас вертели. И поставим вас на Ваше законное место. Иначе никогда достойное место в мире не займешь. Будешь мелким пуделем. Ну а соответствуют ли амбиции реальным силам - это вопрос, конечно. Ну тут Лукашенко взял на себя основной удар. Чем вдвойне в рожу плюнул. Ну понятно, вою будет много. А хорошо это или плохо - трудный вопрос. Но когда-то что-то подобное должно было произойти... Не всегда же пьяному Ельцину пританцовывать...ЛСЛюдмила СтарковаВЫ-ТО ЧУВСТВУЕТЕ СИЛУ,КОГДА СИДИТЕ ЗА КОМПОМ ИЛИ ПЕРЕД ТЕЛЕКОМ.ПОЛИТИКА ВЕЩЬ ТОНКА-ТОНЬШЕ СТРУИ МОЧИ КОМАРА,А ВЫ-О СИЛЕ. КАКОЙ УДАР ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ЛУКАШЕНКО? ОН ДУМАЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ,КОГДА ЗАТЕВАЛ ЭТУ АВАНТЮРУ? ОПЯТЬ ПРЕВУАЛИРОВАЛО ЖЕЛАНИЕ ЧИРКНУТЬ БРАВАДОЙ ПЕРЕД БЕЛОРУСАМИ? НАСРАТЬ НА ВСЕ СТАРАНИЯ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА СОХРАНИТЬ ХОТЬ ПЛОХОЙ,НО МИР, И НЕМНОГО ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ ШАКАЛЬЁ? А ВЫ ВСЁ О ЕЛЬЦИНЕ ПОМИНАЕТЕ,КОТОРЫЙ НЕДОСТОИН ДАЖЕ МГНОВЕННОГО ПОМИНАНИЯ.Natalija OsmininaЧто бы сейчас не происходило - все будет на пользу России. И не важно, будет ли это инициатива России в борьбе за выживание, или происки Запада в надежде прижать Россию - любое действие вызывает ответное противодействие и значит, усиливает Россию и ослабляет Запад. Таковы законы эволюции - России суждено стать первой державой мира, вопреки всему, что происходит внутри нее и вокруг нее. С законами физики не поспоришь))).Майер АрмановВ России и Белоруссии все наоборот, у нас власть боится социалистов, чему пример осуждение без вины Н. Платошкина, лишь за его слова и мысли, против действующего режима, а там Лукашенко старается всеми силами не допустить олигархического капитализма, как у нас. Кроме того, наша власть боится и либеральных демократов в лице Навального, т.к. хочет править вечно. Объединяет лидеров двух союзных стран лишь методы борьбы с инакомыслием, как в бывшем СССР, в худшие его времена. И это понятно, ведь они оба родом оттуда.Виктор ТомилинНе надо! Платошкин призывал к проведению несанкционированных демонстраций.Мухтар МуслиховВас почитать так наша власть боится и таких как вы - аж вся перепугана.. Вы бы уж проявили смелость - хотя бы размещением своего фото на своем аватаре.Валерий Авгурнеплохо бы и в России некоторых Веников и косорылых косоглазых причесать лет так на 10 и иже с нимиВиктор ТомилинВсе вроде бы правильно изложено в заметке, кроме двух "но". Во - первых, командир экипажа связался со своей авиакомпанией и получил команду приземлиться в Минске, что и выполнил в итоге. Во - вторых, самолет Миг - 29 оторвался от полосы через несколько минут после разворота пассажирского самолета в сторону Минска. Если б пассажирский самолет продолжал лететь в сторону Вильнюса, то он бы пересек границу и Миг - 29 не смог бы его вынудить к посадке в Минске. Пусть запад разбирается с командиром корабля и его авиакомпанией, принявшей решение о посадке в Минске. Миг - 29 был поднят в воздух не для того, чтобы "показать маршрут на посадку самолета в Минске". Его подняли для защиты новой атомной станции, чтобы пассажирский самолет не дай Бог не вздумал провести атаку на АЭС.Комментировать
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