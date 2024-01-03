В правительстве потребовали внимательно следить за соблюдением стандартов и ГОСТов товаров

Необходимо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в отношении тех продуктов, которые интересуют людей, установить приоритеты в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым.
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