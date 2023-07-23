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В США предрекли распад НАТО из-за Украины через 15 месяцев

В Соединенных Штатах Америки предсказали распад НАТО из-за Украины в скором времени. Такое предположение высказали бывший глава аппарата экс-госсекретаря США Колин Пауэлл и полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с Going Underground.

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