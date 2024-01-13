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Военное обозрение

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США и Британия наносят новые удары по Йемену, увеличив число вылетов малозаметных F-35

США и Британия наносят новые удары по Йемену, увеличив число вылетов малозаметных F-35

Одновременно снижено число боевых вылетов «обычных» боевых самолётов - вероятно, из-за активно ПВО в Йемене.

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