В рамках регионального проекта «ЮнАрктика» в Салехарде состоялся муниципальный этап конкурса макетов мемориалов славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времён Великой Отечественной войны.
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