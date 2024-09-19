Экономист Сорокина: В России нет раздачи денег из-за устойчивого роста экономики Светлана МАКОВЕЕВА В Таиланде для поддержки экономики власти начали раздавать малоимущим адресные выплаты.
Почему в России не раздают деньги: экономист дала ответ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Алик Гумер
"Почему в России не раздают деньги" - Потому , что буржуинство никак не нажрется этими деньгами , жрет и жрет , ему все мало = ломехузы сраные .... .... А населению не остается !"
Ответить
16 час.
Maxim
Потому что их - нет, причём исторически с 19 века..
Ответить
10 час.
Свежие комментарии