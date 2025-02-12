Эксперт дал советы по инвестиционным стратегиям

Одним из надежных методов защиты капитала выступают флоатеры — облигации, защищенные от инфляции. Этот финансовый инструмент предусматривает корректировку процентных выплат в зависимости от индекса инфляции.
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