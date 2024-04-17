«Надеюсь, вы будете кричать от страха»

Хоррор «Паутина страха» начинается как рассказ о буднях молодежи в трущобах мегаполиса. Ребята толкают друг другу паленые кроссовки, ссорятся с подружками, получают по физиономии от соседей — словом, живут как самые обыкновенные балбесы.