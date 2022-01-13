ВОЗ: коронавирус может стать энедмичной инфекцией, характерной для определенной местности

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности.
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