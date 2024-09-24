Небензя: РФ поставила ВСУ на грань разгрома вопреки западным поставкам оружия

РФ поставила ВСУ на грань разгрома вопреки поставкам оружия с Запада. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.
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