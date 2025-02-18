Сантос Лагуна – Крус Асуль – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Мексики, 20 февраля 2025

В четверг, 20 февраля, сыграют Сантос Лагуна и Крус Асуль в рамках Чемпионата Мексики по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 06:05 по московскому времени.