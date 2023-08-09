Gizmochina: Redmi Note 13 Pro+ получит загнутый экран и камеру на 200 Мп

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон среднего класса - Redmi Note 13 Pro+. Устройство будет оснащено 200-мегапиксельной камерой и изогнутым дисплеем, сообщает портал Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.