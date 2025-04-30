Кинопоказ «Гражданин Кейн»

Фильм, изменивший само представление о кинематографе, вновь выйдет на большой экран. В кинотеатре «Иллюзион» пройдёт спецпоказ культовой картины Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», приуроченный к 110-летию со дня рождения гениального режиссёра.