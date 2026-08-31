Депутат Буцкая: работодатель обязан отпустить родителей первоклассников на школьную линейку

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая рассказала, что работодатель обязан отпустить родителей первоклассников на школьную линейку.
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