Обслуживание лифтов поручат профессионалам

Средний срок эксплуатации одного лифта составляет 25 лет, после чего его необходимо заменить. Но срок жизни подъемного механизма сокращают также постоянные поломки и аварии, которые чаще всего происходят из-за непрофессионального обслуживания.
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