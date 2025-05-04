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Парламентская газета

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Обслуживание лифтов поручат профессионалам

Обслуживание лифтов поручат профессионалам

Средний срок эксплуатации одного лифта составляет 25 лет, после чего его необходимо заменить. Но срок жизни подъемного механизма сокращают также постоянные поломки и аварии, которые чаще всего происходят из-за непрофессионального обслуживания.

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