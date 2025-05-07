Губернатор Василий Анохин назвал имена красноармейцев, личности которых удалось установить на Вахте памяти

Василий Анохин рассказал об итогах Вахты памяти, прошедшей в Смоленской области В период с 23 апреля по 4 мая на территории Глинковского округа проходила международная Вахта памяти, которая в этом году объединила представителей 78 поисковых отрядов из разных регионов нашей страны и Республики Беларусь.
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