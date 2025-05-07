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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин назвал имена красноармейцев, личности которых удалось установить на Вахте памяти

Губернатор Василий Анохин назвал имена красноармейцев, личности которых удалось установить на Вахте памяти

Василий Анохин рассказал об итогах Вахты памяти, прошедшей в Смоленской области В период с 23 апреля по 4 мая на территории Глинковского округа проходила международная Вахта памяти, которая в этом году объединила представителей 78 поисковых отрядов из разных регионов нашей страны и Республики Беларусь.

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