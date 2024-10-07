Женщину-судью и инспектора ФИФА пожизненно отстранили из-за секс-скандала

Арбитражный совет Федерации футбола Турции принял решение о пожизненном лишении лицензии 61-летнего мужчины-судейского наблюдателя и 24-летней женщины-арбитра в связи с обнародованием видеозаписи, на которой запечатлен их половой акт.
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